Matías Bertolotti (44), conocido cariñosamente como “Matute”, es uno de los meteorólogos más destacados en la televisión argentina. Con 44 años, una pasión indiscutible por las tormentas y su fanatismo por River Plate, se ha ganado un lugar especial en la audiencia de TN.

Comenzó su carrera en TN en 2011, motivado por su amigo y colega José Bianco. Hoy, ambos son los anfitriones de Fenómenos, el programa que se transmite todos los viernes por la noche, donde exploran y explican en detalle los fenómenos climáticos más sorprendentes.

La pasión de Matías por la meteorología nació en su infancia, cuando vacacionaba con su familia en Villa Gesell. Observando las lluvias y tormentas, quedó fascinado con el clima.

Matías Bertolotti arranca a las 5am en TN con Daiana Lombardi y Ale Parmo.

POR QUÉ MATÍAS BERTOLOTTI SE HIZO METEREÓLOGO

Otro lugar donde observaba el cielo con emoción era la casa de su abuela en Villa Urquiza, donde pasaba horas viendo relámpagos y escuchando truenos.

A los seis años, recibió su primer libro de meteorología y un barómetro, instrumentos que lo inspiraron a estudiar Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires.

Matías Bertolotti con Enzo Francescoli y Leo Ponzio.

Matías creció en Villa Urquiza, en una familia de clase media. Su papá, Norberto, fue comerciante y siempre se esforzó por darle lo mejor a él ya sus hermanos mayores, Javier y Gastón. Su mamá, Nilda, es ama de casa jubilada.

EL ESTILO PROPIO DE MATÍAS BERTOLOTTI

Matías Bertolotti

Con el tiempo, Matías Bertolotti forjó un estilo propio en la televisión, que lo diferencia e identifica. Su manera de presentar el clima siempre incluye algún dato entretenido que capte la atención del público.

Además de su pasión por el clima, también disfruta comentando sobre fútbol con sus colegas y compartiendo bromas amistosas en el canal.

Matías Bertolotti y su pareja.

Actualmente está en pareja con Lautaro Berardi, a quien llama “Pupish”. “Es mi cable a tierra, la persona que me tranquiliza, me lleva, me enseña inclusive y a la que siempre yo le dedico mi tiempo y mi vida”, dijo hace poco a la revista Pronto.