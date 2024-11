Horas antes de confirmar su noviazgo con Wanda Nara, L-Gante visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima (eltrece). Si bien se lo vio tranquilo durante el ida y vuelta con la conductora, llegó un poco nervioso porque, minutos antes, había volcado su camioneta.

Fue el representante del cantante, Maxi “El Brother”, quien compartió a través de sus stories de Instagram el video que muestra cómo quedó la camioneta tras haber volcado con L-Gante. Y el clip impactó a todos, ya que el vehículo se destruyó totalmente.

L-Gante chocó antes de ir a Mañanísima.

“Gracias a Dios que me dio un nuevo nacimiento. Me queda una vida menos, pero más poderoso espiritualmente. Casi, casi... No tengo nada, no me hice nada, estoy bien. Todavía hay un propósito que cumplir. Amen y sean agradecidos”, sentenció.

LA REACCIÓN DE ESTEFANÍA BERARDI AL VER LA CAMIONETA DESTRUIDA DE L-GANTE

Al ver las imágenes, Estefanía Berardi afirmó que ella, de haber pasado por esa situación, “estaría en shock”.

“No puedo creer que igual vino a Mañanísima. Yo estaría en shock”, sentenció la panelista.