Luego del fuertísimo cruce que Coti Romero tuvo con Gladys La Bomba Tucumana donde le recordó la viralización de un video en el que se lo acusa a Tyago Griffo de ejercer violencia de género contra quien era su pareja en ese entonces, el joven rompió el silencio en Cantando 2024.

En primera instancia, el participante reveló cómo vivió la renuncia de su mamá como jurado del VAR (antes de decidir regresar a su puesto de trabajo) después de su tremendo enfrentamiento con Coti en la pista: “Lo único que tengo para decir de esa situación es que es muy triste que se toque un tema que es muy delicado en un lugar como este que, creo que no tenía nada que ver”, comenzó diciendo el cantante.

“Y, es más, si (Coti) tenía algo que decirle a mi mamá, era en todo caso con ella, no algo que tenga que ver conmigo. Y en cuanto a mi situación de eso, lo único que puedo decir es que es una situación que pasó en un ámbito privado. Una situación límite, extrema, que me tocó vivir, pero estoy muy tranquilo, por eso estoy acá, porque eso no me define para nada como persona”, agregó.

Y cerró, firme con sus palabras: “Yo sé quién soy. Es muy fácil de comprobarlo, de preguntar y averiguarlo. Así que estoy muy tranquilo con eso, con lo que soy como persona. Por eso estoy acá, no estoy escondido, ni nada”.

LA PALABRA DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA TRAS REGRESAR AL CANTANDO DESPUÉS DE SU RENUNCIA

Luego de que Gladys La Bomba Tucumana tomara la decisión de renunciar como jurado del VAR de Cantando 2024, después de su tremendo cruce con Coti Romero en la pista, la artista decidió regresar a su trabajo.

“La verdad que sentí tanto amor en estos días de parte de todos ustedes. Quiero nombrarlos a cada uno y agradecerles porque todos estuvieron presentes”, comenzó diciendo Gladys en vivo.

“La productora de este programa es maravillosa, por eso es que hoy estoy acá, porque este era mi lugar de trabajo, al cual amo y agradezco un montón tenerlo porque adoro todo lo que pasa acá”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto y feliz por su vuelta al ciclo de América: “Todo lo que tenga que ver con el arte, con la música, es mi pasión de toda mi vida. Así que les quiero agradecer a todos por el amor que me dieron estos días. Muchas gracias”.