La declaración de amor de Santiago Albornoz del Azar a Majo Martino en vivo dejó atónita a Carmen Barbieri, pero mucho más a la periodista, quien reveló a Ciudad qué siente por el chef.

“Estamos de festejo, cumplimos un año, estoy chocho. Encima, acá encontré al amor de mi vida, que está sentada ahí”, reveló el cocinero de Mañanísima en el día en que el programa cumplió el primer año en las mañanas de eltrece.

Ahí, Carmen alertó a Majo: “¡Ay, te lo dijo y no escuchaste! ¡Dijo que esos el amor de la vida de él!”.

El coqueteo de Santiago Albornoz del Azar con Majo Martino en Mañanísima.

“¡¿Qué?!”, se escandalizó Martino entre risas. “¡No lo puedo creer! ¿Yo soy el amor de tu vida?”, continuó.

Santiago Albornoz del Azar y Carmen Barbieri en Mañanísima.

Entonces, cuando el Santiago reafirmó sus sentimientos, Majo cuestionó: “¿Pero vos no estabas en pareja? ¿Esperaste al día de hoy para decírmelo? Me sorprende. Es muy fuerte”.

LA REACCIÓN DE MAJO MARTINO ANTE LA CONFESIÓN DE SANTIAGO ALBORNOZ DEL AZAR

Ya fuera del aire, Majo Martino se sinceró sobre lo que le pasa con Santiago Albornoz del Azar en respuesta a Ciudad: “Por privado me piropea siempre, me dice que estoy muy linda” .

Majo Martino. (@MajoMartino)

Sin embargo fue tajante: “Es un muy buen compañero de trabajo, pero no voy a mezclar. Donde se come no se... Yo lo veo como un compañero de trabajo y nada más”, reafirmó.

“Es un muy buen compañero de trabajo, pero no voy a mezclar. Donde se come no se... Yo lo veo como un compañero de trabajo y nada más”, reafirmó.

Además Majo Martino justificó su rechazo a Santiago Albornoz del Azar: “Además, yo estoy conociendo gente en este momento. Pero no a alguien particular”.