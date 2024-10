Una vez más, Melody Luz tuvo que ponerle los puntos a los usuarios de las redes sociales que, con enorme maldad, le dejan terribles comentarios criticando su cuerpo cada vez que comparte fotos y videos de sus looks.

Muy cansada de que la insulten por cómo luce, la novia de Alex Caniggia hizo un fuerte descargo que compartió a través de sus stories de Instagram remarcando la importancia de darle la espalda a lo que dicen los demás.

A Melody la criticaron por mostrarse más delgada y reaccionó sin filtro.

“Este es un video para vos, que dejás de hacer cosas o no te vestís cómo te gustaría por miedo a las críticas. La vida es una y nadie es tan importante como par que vos dejes de hacer lo que te gustaría. Bailá, ponete la pollera y el top, mostrá esa parte que te da un poco de pudor. El otro te va a criticar igual”, sentenció, remarcando la importancia de estar bien rodeada.

MELODY LUZ SE AMA PESE A LAS CRÍTICAS

Melody Luz contó lo mucho que cambió para bien su vida desde que se ama tal cual es.

“Soy así y me acepté. Me amo, por suerte. Mi cuerpo cambió después del embarazo y me bardearon por eso. Ahora que volví a mi peso naturalmente también me critican. Por suerte, hago tanta terapia que yo siempre me mostré. Siempre va a estar el que te critica, vos hacé y ponete lo que se te cante”, sentenció, sin filtro.