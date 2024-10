Luego de cuatro días de ausencia en A la Barbarossa, Georgina Barbarossa regresó a su programa con una sonrisa enorme y reveló los dos especiales motivos por los que brilló por su ausencia. En su lugar estuvieron Robertito Funes Ugarte y Lizy Tagliani.

“¿Dónde estuviste? ¿Viajaste?”, le preguntó Pía Shaw a la conductora. Con felicidad, Georgina respondió: “Estuve jueves y viernes en lo de mi nieta. La fui a ver porque me dice ‘abu’. Cada vez que me dice ‘abu’ yo viajo”.

“Me conoce, me tira los bracitos. Es lo mejor que me puede pasar en la vida. Estoy tan contenta, tan contenta. La amo. Esa chica me cambió la vida. Ahora entiendo a todos los abuelos”, expresó Barbarossa, en alusión a Julia, la hija de su gemelo Juan Lecouna.

GEORGINA BARBAROSSA VOLVIÓ A LA FICCIÓN

El segundo motivo por el cual la conductora de A la Barbarossa faltó a su programa fue laboral. “Estuve grabando una serie que va a salir el año que viene”, informó.

Y agregó: “Volví a la ficción después de siete años de no hacer ficción en la tele. La última que hice fue acá, en Telefe, y se llamaba Golpe al corazón”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.