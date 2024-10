La historia de amor de Sofía Fernández (27) es de cuento de hadas, ya que pasó de azafata de Guido Kaczka a enamorarse y casarse con Nicolás González (30), con quien fue madre de Olivia, de un año y medio.

La boda fue el fin de semana a puro glamour en una chacra top, y contó con la presencia estelar de su excompañera y amiga Eva Bargiela, y Brenda Di Aloy.

“El anillo nos lo llevo mi sobrina y ahijada, Lucia, y yo entre con Oli a upa”, contó Sofía a Ciudad.

Sofía Fernández, la exazafata de La Mejor Elección.

“¡Pero esto no termina acá! Falta la ceremonia que la hacemos en Jurere florianopolis Brasil en abril 2025. Y de luna de miel nos vamos a Cerdeña y algún otro destino que aún no lo decidimos”, aseguró feliz.

Sofía Fernández y Nicolás González.

“Nico es empresario. Estudió administración de empresa recibido con diploma de honor. Tiene un proyecto digital de maquinaria. . Y yo estoy a full como modelo, influencer y emprendiendo mi marca de ropa deportiva, ADETA. En breve lanzo mi primera colección”.

EL ROMÁNTICO PEDIDO DE MATRIMONIO

”A los 5 meses de Oli nos fuimos a Punta Cana y él cuando entramos a la habitación me dijo ‘amor anda a bañarte así empezamos oficialmente las vacaciones’. Entonces, cuando estaba en la ducha me grita, vení, mirá que linda ropa le compré a Oli”.

Olivia, la hija de Sofía Fernández.

“Fue tan insistente que sali toda mojada, y él estaba el arrodillado con Oli tipo simba, con un body que decía ‘¿MAMÁ TE QUERES CASAR CON PAPÁ?’. Con un collar y el anillo”.

CÓMO FUE EL FLECHAZO DE SOFÍA FERNÁNDEZ Y NICOLÁS GONZÁLEZ

Todo comenzó hace dos años y medio. “Me habló por Instagram y teníamos mucha gente en común, pero yo no le daba mucha importancia porque él era muy salidor, y yo ya quería formar mi familia”, recordó la exasistente de La mejor elección.

Sofía Fernández y su hija en la boda.

“No veía que estuviéramos en la misma sintonía, pero un día después de insistir bastante le dije que sí. Me fue a buscar un martes a las 20 y y nos quedamos en el restaurante hasta las 1.30 de la madrugada charlando y parecía que nos conocíamos de otra vida”.

“Después me fui de viaje un mes con mi familia y pensé que iba a caducar esa salida. Aunque él se encargó de escribirme todos los días, y yo de Ezeiza me fui a su casa. Desde ahí no nos separamos más”, continuó.

“Nos encataría darle un hermanito a Oli. Si viene en diciembre o enero sería ideal, para estar más o menos de tres meses de embarazo en el casamiento“, cerró Sofía Fernández.