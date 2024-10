A una semana de la aparición mediática de la foto de Pampita con Martín Pepa en el Teatro Colón, los rumores de romance no tardaron a sonar. Sin embargo, la modelo prefiere jugar con el misterio y no negar ni confirmar la existencia de un vínculo amoroso en el plano mediático.

Lejos de Roberto García Moritán, la modelo habló con los noteros que aguardaban su palabra a la salida de su trabajo y explicó por qué no blanquea con contundencia la relación que inició con el polista.

POR QUÉ PAMPITA NO BLANQUEA SU ROMANCE CON MARTÍN PEPA

Notero de Intrusos: -¿Cuándo vas a blanquear la relación con Pepa?

Pampita: -Ustedes me conocen, cuando yo tengo que blanquear blanqueo. ¿O no? Nunca he ocultado nada. Jamás. Pero tranquilos, chicos, tranquilos. Viene el verano. Ni idea. Hablemos en marzo, abril, mayo, no sé.

Notero de LAM: -¿Se puede superar una relación pasada en tan poco tiempo y empezar otra?

Pampita: -No tengo ni idea. Preguntale a la gente. Acá tenés a un montón de gente para hacer encuesta.

Notero de LAM: -Lo digo desde tu vivencia personal.

Notero de Intrusos: -¿Vos podés eso?

Pampita: -A esta altura de la vida, no sé nada.

