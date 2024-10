El fin de semana Florencia Regidor quedó envuelta en un escándalo, luego de que se viralizaran fotos suyas en un yate en el Delta junto a jugadores de Independiente, y la ex Gran Hermano rompió el silencio.

“No estuvo bueno. No me gustaron nada las cosas que me dijeron”, arrancó sobre las repercusiones que tuvo su encuentro con Marcos Pellegrino y Diego Tarzia, los futbolistas separados del plantel por Julio Vaccari, el DT del Rojo.

En diálogo telefónico con Entrometidos en la Tarde se lamentó: “Mi papá se quedó muy mal con todo lo que pasó. Por suerte él me conoce, sabe y estaba enterado de todo, sabía que iba a ir”.

Florencia Regidor es hincha de Independiente y quedó envuelta en un escándalo tras ir a una fiesta con jugadores del equipo. (Foto: Twitter/florregidor)

“Él es hincha del club y no le gustó que todo el mundo le haya mandado ‘¿qué onda con estos gatos?’ sin saber que yo era su hija. Tuvo que salir a aclarar que era la hija, que no estaba haciendo nada malo, que no era un gato”, enfatizó.

Florencia Regidor y Sasha Ferro en el yate (Foto: captura X)

En ese punto acusó a la prensa: “Los prejuicios en la sociedad siguen estando. El periodismo y la prensa es muy machista, porque la culpa recayó en la mujer. Y no era culpa de nadie, no estábamos haciendo nada”.

QUÉ DIJO FLOR REGIDOR SOBRE TARZIA Y PELLEGRINO

De todas formas, cuando Carlos Monti indagó sobre cómo conoció a Marcos Pellegrino y a Diego Tarzia, la ex Gran Hermano se excusó: “No voy a hablar del tema ese”.

Tarzia y Pellegrino, los futbolistas sancionados (Foto: Prensa Independiente).

“No está bueno lo que les pasó a los chicos. Pero ya está, no me voy a meter en ese terreno complicado”, cerró Flor Regidor para evitar comentar sobre la interna al interior de Independiente.