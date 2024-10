Este domingo Susana Giménez hará su sexto programa de este ciclo 2024 y la producción ya reveló quiénes acompañarán a la Diva de los teléfonos en el living de los invitados especiales que atrapa a los televidentes.

Tras un inicio con el clásico juego de Salven a los millones, Susana recibirá a la productora de Margarita, Cris Morena, junto a sus nietos Franco y Valentín para una hacer entrevista muy emotiva en la que recordarán juntos a Romina Yan.

Además, Susana también recibirá a una de las parejas más convocantes que se terminó de consolidar al aire en Luzu TV: Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Leé más:

Susana Giménez criticó los discursos en los Martín Fierro de Cine y generó revuelo: qué dijo

SUSANA GIMÉNEZ REVELÓ SI ERA UN MITO QUE LAS ESCENAS HOT CON CARLOS MONZÓN SUPERABAN LA FICCIÓN EN LA MARY

A 50 años del estreno de La Mary, la icónica película que protagonizó Susana Giménez con Carlos Monzón, la diva fue distinguida con el Martín Fierro de Brillantes en la primera edición de los Martín Fierro del Cine y de las Series.

Halagada con el reconocimiento, Susana asistió a la Usina del Arte y enfrentó a los numerosos noteros que se acercaron a entrevistarla y respondió si era un mito que en el rodaje de La Mary tenían que cortar las escenas hot con el boxeador porque le daban rienda suelta a la pasión por su cuenta.

Notero: -La Mary te dio un amor.

Susana: -Me dio un amor, sí.

Notero: -¿La pasaste bien ahí, grabando?

Susana: -Sí, a veces, sí. A veces no. Como siempre.

Notero: -Porque se comentaba que se cortaban escenas porque ustedes eran muy fogosos. ¿Es mito o realidad?

Susana: -No era un mito, era un poco. Pero no era como decían. Te podés quedar un poco dándote un beso, pero no más que eso.

Leé más:

La mamá de Leandro Paredes visitó a Susana Giménez y causó furor en las redes: “¡Lo hermosa que es!”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.