Finalmente, se celebró la primera edición de los premios Martín Fierro de Cine y Series 2024. Una de las ausencias más llamativas, sin dudas, fue la de Adrián Suar.

En este contexto, Ángel de Brito reveló en su streaming, Bondi, por qué el creador de Envidiosa, la serie que es furor en Netflix, no asistió a la ceremonia organizada por La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

Adrián no fue a los premios Martín Fierro de Cine y Series 2024.

Contundente, dijo que el motivo por el cual Suar no fue a los premios fue un “papelón” por parte de quienes forman parte de APTRA y América. Lamentablemente, se olvidaron de invitarlo.

ADRIÁN SUAR NO FUE INVITADO A LOS MARTÍN FIERRO DE CINE Y SERIES 2024

“Suar no fue simplemente porque no lo invitaron. Un papelón de APTRA y América. ¿Cómo no van a invitar a Adrián Suar que es la ficción?”, sentenció el conductor, indignado.