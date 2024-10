El monstruo más famoso del cine regresa a la gran pantalla con el estreno de GODZILLA MINUS ONE, la celebrada última entrega de la histórica franquicia japonesa sobre el colosal reptil mutante, reconocida por la Academia con el Oscar a Mejores Efectos Visuales a principios de este año.

En el marco de la conmemoración de los 70 años de este ícono de la cultura japonesa, GODZILLA MINUS ONE tendrá funciones en todos los cines del país desde este 31 de Octubre.

DE QUÉ TRATA GODZILLA MINUS ONE

Ambientada en el Japón de la posguerra, el monstruo radioactivo Godzilla acaba devastando un paisaje ya de por sí arrasado.

Sin ninguna intervención militar ni ayuda gubernamental a la vista, los supervivientes deben unirse ante la desesperación y luchar contra un horror implacable.

Del renombrado director, guionista y visionario de los efectos especiales Takashi Yamazaki (The Eternal Zero, Stand by Me Doraemon) y producida por TOHO Studios, GODZILLA MINUS ONE se convirtió en la primera cinta de la franquicia en ganar la estatuilla dorada, encantando tanto a la crítica como a la audiencia con un increíble espectáculo cinematográfico de caos y destrucción sin dejar de lado un mensaje sobre el poder de la esperanza ante la desesperación.

Celebra las siete décadas del rey de los kaiju con GODZILLA MINUS ONE desde el 31 Octubre en cines locales.