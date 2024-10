Andrea Rodríguez, la madre de Bárbara y expareja de Jorge Lanata, habló con Socios del Espectáculo sobre la guerra con Elba Marcovecchio en medio de la internación del periodista.

“¿Cómo estás vos viviendo todo esto que está pasando con Jorge en las últimas horas?”, le preguntó el cronista y ella contestó: “Estoy bien. Bárbara también. No voy a hablar”.

Andrea Rodríguez, la mamá de Barbara Lanata, habló con Socios del Espectáculo.

“¿Tenías prohibido entrar al hospital?”, insistió Walle Leiva y fue entonces cuando Andrea dio su versión: “Sí. Ahora me autorizó Bárbara”.

ELBA MARCOVECCHIO CONTÓ CÓMO PASÓ LA NOCHE JORGE LANATA

En la mañana del juevesm Elba Marcovecchio contó en televisión cómo pasó la noche Jorge Lanata luego de que lo operaran por cuarta vez desde que está internado en el Hospital Italiano.

“Pasó la noche bien, yo estuve ayer a la noche, el post es lo que a todos nos da un poco de temor. Estoy angustiada porque es mi compañero, es el hombre que amo”, dijo la abogada sobre la salud del periodista.

“Se dijo que las invitaron a retirarse porque habría habido un escándalo...”, le consultó el cronista y ella desmintió: “No, no me crucé con las chicas, para nada, no me crucé con nadie en ningún momento”.

