Mientras la familia de Jorge Lanata mantiene una disputa entre partes por el derecho a decidir sobre la salud del conductor de PPT, en LAM repasaron el testimonio de Silvina Chediek que en su momento recordó cómo fue su breve matrimonio con el periodista.

“No sé qué opina ahora, pero cuando le hice esta nota, lo tenía atragantado”, dijo De Brito antes de mostrar un extracto de BDV (Ciudad Magazine) de hace unos años en el que Silvina contaba que con Lanata tuvieron “una relación que duró más o menos un año y un mes y estuvieron casados cinco meses”.

“Nos casamos en el City Hall de New York, que es muy deprimente, no tiene nada de glamoroso”, recordó Silvina, que dijo no recordar que “la pareja que venía atrás no tenía plata” y ellos le pagaron la boda. “Eso se acuerda él y yo no me acuerdo”, dijo Chediek, que aseguró que “hoy no pagaría 50 dólares para que se case nadie”.

Silvina Chediek y Jorge Lanata (Fotos: Instagram y eltrece)

SILVINA CHEDIEK RECORDÓ CÓMO FUE SU BREVÍSIMO MATRIMONIO CON JORGE LANATA

“Yo empecé a salir con Jorge cuando él hacía poquitito se había separado de Andrea Rodríguez, la mamá de Bárbara. En realidad, nos tendríamos que haber ido a vivir juntos simplemente, pero yo me quería casar. Yo crecí con Roberto Galán”, dijo, en referencia al ciclo Yo me quiero casa, ¿y usted?.

“Él venía en una crisis más larga, pero Andrea estaba embarazada, bancó ese embarazo, nació la beba. (…) Para mí se había ido, hacía muy poco lo de Andrea, y a mí me parece que eso no se le hace a nadie. Entonces si yo me casaba acá, eso iba a hacer mucho ruido”, reconoció la periodista.

“Nos casamos en Estados Unidos. No se enteró nadie. Cuando volvimos, nos habíamos casado, pero no tuvo repercusión. No hubo fiesta, no hubo nada. Menos mal, porque a los cinco meses yo tendría que mandar regalos de vuelta. Era medio incómodo porque no lo sabía... Cinco meses de matrimonio”, recordó Silvina, que dio sus fundamentos de la corta duración.

SILVINA CHEDIEK REVELÓ POR QUÉ SE SEPARÓ DE JORGE LANATA TRAS UN MATRIMONIO DE CINCO MESES

“Yo lo puedo entender perfectamente. Primero, hay gente que se da cuenta a los dos días que no va a seguir con alguien y lo sostiene, lo banca. Yo me moría de risa, lo pasaba bomba”, contó, y recordó las tres supuestas causas de la separación.

“La primera era que me pegó. Que me hizo una lista larga de libros que yo tenía que leer. (…) Después había otro que después se les va a contar en un corte y que lo había pescado con un hombre”, dijo Silvina, negando los tres supuestos motivos, y dispuesta a revelar el verdadero.

“Un día, cuando recién empezamos a salir me dijo que él, no ahora, pero que iba a querer tener hijos alguna vez. Otro día dijo que él no iba a querer tener más hijos. Y yo no me iba a quedar al lado de alguien que no iba a querer tener hijos”, recordó.

“Después yo quería, por ejemplo, comprarnos una casa porque alquilábamos. Cosas que supuestamente eran sueños pequeños. Sueños medio burgueses”, dijo y agregó como causa una “guerra de clases”. “Barrio Norte y Sarandí. Hoy vivimos en un radio de dos cuadras”, ironizó, antes de recordar varios episodios de infidelidad que terminaron con el matrimonio.

