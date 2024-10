Este miércoles el ex One Direction Liam Payne (31) murió tras caer desde el tercer piso del hotel de Palermo llamado CasaSur en el que se alojaba, y en las últimas horas los medios reconstruyeron varios episodios de su vida, entre los cuales destacó su romance con Maya Henry.

Liam y Maya comenzaron a salir en 2019 cuando ella ya era una reconocida modelo, y la relación no concluyó de buena manera como reveló la joven en un podcast al que fue a promocionar un libro apócrifo sobre la vida de su ex.

Liam Payne y Maya Henry

Justamente este lunes fue el día en que Maya estuvo invitada al podcast The internet is dead, donde habló sobre el episodio que terminó con su pareja cuando el cantante la obligó a abortar, y lo hizo de manera sigilosa, es decir sin siquiera concurrir a un profesional para que el hecho no trascienda.

QUÉ CONTÓ MAYA HENRY SOBRE EL FINAL DE SU RELACIÓN CON LIAM PAYNE

Los detalles que brindó Henry sobre su traumática experiencia con Payne en el romance que se desarrolló a lo largo de tres años fueron desgarradores, y ella contó que se inspiró en toda su experiencia para escribir Looking forward (Pensando en el futuro).

En ese libro, Maya renombró a Liam como Oliver Smith, ex miembro de 5forward, en clara alusión a One Direction, y relató el dramático episodio en el que el cantante la obligó a abortar sin salir de su casa para que no se enteren los medios de comunicación. Ella tenía solo 19 años.

Looking forward, la novela de maya Henry basada en su relación con Liam Payne

Como si eso no fuera suficiente para alguien tan joven, Maya contó que Payne la dejó sola en ese momento, y algún tiempo después se fue para no volver. Por esa razón, Maya se animó a desafiarlo públicamente.

“Si me vas a demandar por privacidad sobre algo que en realidad es verdad, no voy a dejar que me impidas usar mi voz... Hay tantas cosas que haces que no son buenas, no te importa llevar una vida privada”, dijo en el podcast.

