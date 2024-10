Este miércoles se conoció la muerte de Liam Payne (31), el cantante, guitarrista y compositor británico que alcanzó la fama como integrante de la boy band One direction, que surgió del reality The X Factor.

Liam, que nació el 296 de agosto de 1993, concursó en el reality tras ver frustrada su carrera de corredor olímpico al ser rechazado en el equipo británico. Allí, la jurado Nicole Scherzinger recomendó que Payne se uniera a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson para formar One direction.

Como integrante de esa boy band, Payne compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love para los álbumes Up all night y Take me home.

El exintegrante de One Direction, Liam Payne, murió este miércoles en el barrio de Palermo. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP)

A poco de nacer, los médicos descubrieron que Payne sufría una patología por la que solo uno de sus riñones funcionaba correctamente por lo que le suministraban a diario 32 inyecciones para mantenerlo con vida.

En su adolescencia, Liam entrenaba de madrugada con el objetivo de convertirse en campeón olímpico, pero cuando fue rechazado en la prueba decidió dedicarse a la música luego de que en la escuela descubrieran su particular talento.

Debutó frente al público a los 12 años junto al grupo Pink Productions, y más tarde estudió tecnología musical. En 2008, con 14 años, se animó a concursar en The X Factor, pero Simon Cowell lo dejó afuera asegurando que era “muy joven”, algo que también hizo algún tiempo después con Harry Stiles.

CÓMO FUE LA CARRERA PROFESIONAL DE LIAM PAYNE

En 2010 volvió a intentarlo y esta vez fue integrado a la banda One direction para concursar en esa modalidad, y paradójicamente fueron apadrinados por Cowell, que comenzó a producirlos cuando quedaron en tercer lugar en The X Factor, por detrás del ganador Matt Cardle y Rebecca Ferguson.

Con One Direction, Payne lanzó cinco álbumes: Up all night (2011), Take me home (2012), Midnight memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015). En 2016, Liam se lanzó como solista, y en esa modalidad editó un EP, ocho sencillos y ocho videos, producto de su contrato con Capital Records.

En el plano personal, Payne tuvo relaciones con la bailarina de The X Factor Danielle Peazer entre 2010 y 2013, con la cantante británica Cheryl Tweedy, con quien tuvo a su hijo Bear Grey Payne en 2017 y con Maya Henry, con quien comenzó a salir en 2019.

En una entrevista que dio recientemente, la joven contó en el Podcast The Internet is dead que el cantante la obligó a abortar de manera casera para que no trascendiera su embarazo cuando ella tenía 19 años. Asimismo, la joven reveló que el cantante ni siquiera se quedó a su lado en ese momento y poco después la abandonó.

Maya Henry y Liam Payne estuvieron comprometidos durante un tiempo (Foto: Reddit). Por: Matias Bugallo

