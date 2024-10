Los medios de todo el mundo rápidamente reaccionaron a la trágica muerte de Liam Payne, que fue encontrado muerto al lado de una piscina de un hotel en Palermo, en Argentina, tras haber caído de un tercer piso.

Ni bien los medios argentinos confirmaron el fallecimiento del exintegrante de One Direction, esta información comenzó a replicarse en los medios estadounidenses y europeos con titulares realmente estremecedores.

Fuente: The Sun.

“Trágico final: la estrella de One Direction, Liam Payne, murió a los 31 años tras ‘caer del balcón del tercer piso’ de un hotel en Buenos Aires”, expresa, por ejemplo, el reconocido diario inglés The Sun.

LOS IMPACTANTES TITULARES INTERNACIONALES POR LA MUERTE DE LIAM PAYNE

The Sun, TMZ, BBC, The New York Times, El País, Daily Mail y France 24 fueron algunos de los tantos medios internacionales que cubrieron la muerte de Liam Payne en Argentina.

Fuente: El País.

Fuente: The New York Times.

Fuente: BBC.

Fuente: France 24.