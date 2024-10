Juana Repetto (36) ha compartido recientemente un momento emocionalmente difícil con sus seguidores de Instagram. La actriz e influencer, quien suele mostrar su día a día en redes sociales, rompió en llanto al relatar la situación que está viviendo con su hijo Belisario.

“No doy más, estoy totalmente colapsada”, confesó en un vídeo que publicó en sus historias.

“Cansada, frustrada, angustiada”, dijo. Mientras hablaba, su hijo interrumpió pidiendo un baño, a lo que Juana respondió de la forma más sincera: “Niño bañándose pues caca encima”.

POR QUÉ JUANA REPETTO ESTALLÓ EN LLANTO EN INSTAGRAM

Juana, hija de Nico Repetto y Reina Reech, se mostró cada vez más angustiada mientras describía las dificultades que está experimentando en este momento de su vida.

“Me largué a llorar hablándole a un teléfono, pero tranquilas, hoy tengo terapia”, expresó en su cuenta de Instagram, mostrándose vulnerable-

La influencer confesó sentirse exhausta por la cantidad de responsabilidades que tiene encima. “Grace, la señora que trabajaba en casa, nos abandonó. Mi casa es un caos, mi vida es un caos”, admitió.

Además, explicó lo complicado que ha sido para ella manejar el proceso de control de esfínteres de su hijo: “Estoy agotada de lavar pantalones cagados y de darle pecho toda la noche”.

Juana expresó que, aunque trata de acompañar a su hijo de la mejor manera, la situación ha sido muy desafiante. “Se me complicó a mí, no a él. Él lo logrará a su tiempo. A mí me preocupa porque no doy más”, reconoció entre lágrimas.

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE JUANA REPETTO DESPUÉS DE LAS LÁGRIMAS

Horas después, ya más calmada, Repetto subió otro posteo en el que se disculpaba por el momento emotivo que compartió. “Perdón el drama, me recompuse”, escribió.

Agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional y afirmó que seguirá mostrando la realidad tal como es, destacando la conexión positiva que siente con ellos.

