La serie División Palermo, creada por Santiago Korovsky se convirtió en un inesperado fenómeno en Netflix a comienzos de 2023 y entre sus principales revelaciones estaba Nilda Sindaco, una emblemática actriz que falleció en las últimas horas.

La actriz, que encarnó a Betty, una empleada municipal que volvía locos a los integrantes de la división con su burocracia, era amiga de Korovsky desde hace mucho tiempo y él se encargó de despedirla como se merece en sus redes sociales.

“Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella”, contó el actor.

La despedida de Santiago Korovski a Nilda Sindaco (Foto: Instagram) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

MURIÓ NILDA SINDACO, LA EMBLEMÁTICA ACTRIZ DE DIVISIÓN PALERMO

“Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho”, dijo, en referencia a sus muchos años de amistad. En el posteo se hicieron presentes otros compañeros de la actriz en División Palermo.

La plataforma Netflix también despidió a la actriz: “Gracias por todo, Nilda Sindaco”, escribieron en Twitter / X. En ese mismo posteo, una seguidora recordó cómo se conocieron Korovski y Sinsaco.

El saludo de Netflix a Nilda Sindaco (Foto: Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“No solo la recuerdo por la serie, sino cuando Santiago contó su historia y como la conoció hace 15 años. Nilda estaba internada hace años en el Moyano y asistía a talleres de teatro. El hizo su tesis sobre ella y otra señora y luego llamó a Nilda para División Palermo”, escribió sobre el documental llamado Salir a Escena.

“En el Borda estuve un año. Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar acá en el Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas. Después me fui, estuve 10 años externada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y me agarró EPOC después”, le contó Nilda a la revista Crítica en 2023.

El adiós de Pilar Gamboa a Nilda Sindaco (Foto:Instagram/pilargamboaa)

