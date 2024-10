En medio de la emoción que siente por la llegada de Amadeo, su primero hijo junto al boxeador Matías Ogas (ya tiene a Francesco, fruto de su relación anterior con Facundo Ambriosioni), More Rial compartió la postal más linda junto al nuevo integrante de la familia.

“Amadeo”, escribió la hija de Jorge Rial en su cuenta personal de Instagram, junto a una fotografía donde se la ve posando con su niño en brazos, que acompañó con un emoji de un pollito, un corazón y una curita.

Días atrás, Morena (que ya está en su hogar de Córdoba después de haber sido dada de alta en la clínica donde tuvo a Amadeo) había presentado en las redes a su pequeño recién nacido: “Amor de mamá, bienvenido hijo. Pasamos muchas juntitos, pero acá estamos para darte todo el amor que te mereces”, expresó, a corazón abierto.

Foto: Instagram (@moorerial) Por: Fabiana Lopez

“Gracias por llegar tan sano y hacerme sentir todo el amor que siento por vos”, agregó, con un emoji de una carita con corazones en los ojos. Y cerró, feliz: “Te amamos Amadeo, te vamos a cuidar para siempre con tu papi”.

Foto: Captura de Instagram (@moorerial) Por: Fabiana Lopez

JORGE RIAL EXPUSO LA VERDAD SOBRE SU RELACIÓN CON MORENA Y CONTÓ QUIÉNES LA ACOMPAÑARON EN EL PARTO

A pocas horas de que Morena Rial haya dado a luz a su segundo hijo Amadeo, fruto de su relación con Matías Ogas, Jorge habló de cómo vive esta nueva etapa de su vida y ahondó en su relación con su hija.

“Estoy feliz. Nació mi segundo nieto, Amadeo, se adelantó así que la verdad que el domingo fue un parto. Pero muy feliz de verlo bien y de verla bien a Morena. Salió todo bien”, comenzó diciendo Jorge Rial, en una nota que dio a LAM.

Además, dio detalles de cómo se enteró de la noticia: “Apenas Morena rompió bolsa, me llamó y me dijo ‘papá, rompí bolsa y voy ya para el Sanatorio’, y ahí estuvimos conectados todo el tiempo vía videollamada, hablé con el médico y fui siguiendo el minuto a minuto de todo lo que pasaba ahí hasta que nació”.

Morena y Jorge Rial.

“Después la pude ver a Morena, vi cómo le daba la primera mamadera a su bebé y vi todo. Estuve ahí”, agregó, contenta de poder ver cada detalle de este proceso, pese a que la joven (que ya tiene a Francesco, fruto de su relación anterior con Facundo Ambriosioni) haya dado a luz en Córdoba, lugar al que piensa viajar en los próximos días.

Y siguió: “Morena estuvo acompañada del padre de su hijo recién nacido, la abuela y amigas. Estaba contenta, así que estábamos tranquilos”, continuó, sin querer ahondar sobre los rumores de separación con el boxeador.

Jorge Rial: “(Morena) es mi hija, yo no me voy a enojar nunca con ella. Lo intentaron, quisieron meter púa, pero no van a poder, es mi hija. Yo voy a estar siempre, estuve ahora”.

Por último, ante la consulta de cómo está su vinculo con More, el conductor cerró: “Es mi hija, yo no me voy a enojar nunca con ella. Lo intentaron, quisieron meter púa, pero no van a poder, es mi hija. Yo voy a estar siempre, estuve ahora. Todos aquellos que, en su momento, le hicieron creer que era otra la realidad y todo, no estuvieron. Estuve yo, que soy el padre y soy el abuelo de Amadeo. Estoy feliz. Esto es lo que importa, el ahora”.