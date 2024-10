El 8 de octubre, Georgina Barbarossa se fue unos minutos antes de su programa de Telefe y Analía Franchín lanzó la explosiva versión de que la conductora se había retirado porque protagonizó una fuerte pelea con Nancy Pazos.

El falso episodio se convirtió en noticia y Georgina tuvo que salir a desmentirlo en redes sociales.

Esta mañana, conductora retomó su labor en A la Barbarossa y no solo aclaró los tantos, también le puso los puntos a Analía por su desafortunada humorada.

GEORGINA BARBAROSSA NEGÓ PELEA CON NANCY PAZOS Y “RETÓ” A ANALÍA FRANCHÍN

Georgina Barbarossa: -Fue un chiste.

Analía Franchín: -Ay, están todos los floreros sanos. ¡Por favor!

Georgina: -Quiero aclarar que fue un chiste, un invento. ¡No me puedo ir!

Analía: -Es para que no te vayas.

Georgina: -Yo me fui dos minutos a lo de Zaldivar (oftalmólogo). Vieron que estoy con la cara monstruo. Pero el tema es que yo me voy y ustedes arman un quilombo.

Analía: -Si no tenemos sentido del humor, ¿qué hacemos?

Georgina: -Más allá de que fue un chiste y de que lo entendí así, hubo muchísima gente que no lo entendió así. Fue un chiste de los chicos que se portan mal.

Analía: -Los chicos no, fue mío. No los metamos a todos.

Pía Shaw: -Analía siempre soñó con protagonizar una comedia y le salió para el tujes. No le salió. No lo hagas nunca más en la vida.

Mariel Di Lenarda: -Pero igual te seguimos.

Analía: -Ay, chicos, lo aclaramos al minuto. ¡Dale! No rompan las bolas.

Georgina: -No lo aclaraste enseguida. Me estalla el teléfono. Pero ya está. Terminó. Fue un chiste.

Pía: -Malísimo. Nunca más, vos, nena... Sigamos a la conductora que hoy no es el día...

Georgina: -Se callan. Me dejan hablar. Me di cuenta de que cuando voy al programa de Vero Lozano a reemplazarla me dejan hablar.

Pía: -Porque no te conocen.

Analía: -Porque te tienen miedo.

Georgina: -No solamente eso, también son divinas. Paola Juárez me trajo un budín marmolado a la tarde.

Pía: -Es que gana bien con Vero.

