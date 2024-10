Mientras el romance entre Javier Milei y Yuyito González avanza a paso firme, la ex de él, Fátima Florez, vuelve a apostar al amor después de la decepción amorosa que sufrió con el Presidente.

En un diálogo con su amigo Marcelo Polino, Fátima reveló que está saliendo con alguien. E hizo una fuerte aclaración, que muchos creen que podría ser un “palito” para su ex, ya que remarcó que, esta vez, está con alguien que prefiere permanecer abajo del escenario.

Fátima le habría dedicado un "palito" a Javier.

“Su rubro es espectáculos. Es de atrás del escenario, de arriba del escenario basta. Dos que se maquillan me parece que no, es un montón”, sentenció, deslizando que su relación es muy diferente a la que vivió con Milei.

¿FÁTIMA FLOREZ TIENE GANAS DE CASARSE?

Fátima Florez reveló si piensa en el casamiento ahora que está nuevamente enamorada.

“Qué sé yo, viste cómo es el amor, a veces viene una mariposita y te cambia la vida en un día. No sé si estoy enamorada, pero estoy como distinta. Las Vegas me trajo nuevos aires, no sé qué puede pasar. Por lo menos estoy contenta”, sentenció, feliz.