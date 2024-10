La inesperada separación de Pampita y Roberto García Moritán sigue sumando capítulos. Rápidamente, comenzaron a tomar protagonismo nombres de mujeres con las que él le habría sido infiel a ella.

En este contexto, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live cómo habría sido el momento en el que la conductora se enteró de las supuestas desprolijidades de su marido.

Pampita habría encontrado de casualidad los chats de Roberto con otras mujeres.

“El final de la relación tiene que ver con el tema infidelidad. Se habla de varias mujeres que habrían estado con él en estos últimos tiempos. Lo que quiero adelantar son algunos datos que tienen que ver con el hecho”, expresó el comunicador, con firmeza.

“Es todo muy burdo. Lo que a mí me dijeron en estos días es que ese 20 de septiembre tan mencionado, ella abre una computadora en su casa donde Roberto tenía abierta su cuenta de Instagram. Carolina se habría encontrado con esos chats comprometedores, no lo buscó, se chocó con eso porque según me cuentan estaba muy visible...”.

Roberto no habría podido explicar por qué tenía en su computadora chats con otras mujeres.

“Cuando ella observa todo eso, se indigna y lo llama a Roberto que, obviamente, en ese momento no sabía qué decir. Y bueno, ahí se genera una discusión muy tensa. Y lo que me dicen es que ni bien Carolina se entera de esto, termina la relación”, sentenció el comunicador.