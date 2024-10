Con la separación de Pampita y Roberto García Moritán convertida en un hecho, varios abogados mediáticos comenzaron a hablar en los medios sobre cómo será el divorcio de la pareja que llegó a su fin, entre ellos Ana Rosenfeld, que dio su vaticinio en Poco correctos

En Poco correctos, la letrada analizó a la separación legal de la modelo y el ministro, y hasta se dio el lujo de tomar partido por uno de los dos. “Por lo pronto soy Team Pampita, así que todo lo que vaya a decir lo digo funcionalmente al deseo de que ella esté bien protegida, y obviamente sane esta situación que está viviendo en este momento”, aseguró.

“Yo entiendo que lo que está haciendo Caro, al mostrar los Whatsapps que muestra y demás, no lo hace por un tema jurídico, sino que lo hace fundamentalmente por un tema de quién es ella”, explicó Rosenfeld, sobre los posteos que hizo la modelo el fin de semana.

QUÉ VATICINÓ ANA ROSENFELD SOBRE EL DIVORCIO DE PAMPITA Y GARCÍA MORITÁN

“Ahora, con la cuota alimentaria, fundamentalmente los dos progenitores, en principio, tienen que ir de manera conjunta o compartir lo que es el pago de la misma. O, depende quién gana más, a lo mejor el juez determina un porcentaje extra para quien tiene mayores o mejores ingresos. Pero, en líneas generales, la cuota alimentaria es soportada por el papá, por dignidad”, señaló Rosenfeld.

“Si hay convenio de separación de bienes, cada uno administra el producido de su propio trabajo. Si hay algún tipo de confusión patrimonial, en cuanto a que hay cosas que son de índole ganancial, eso correrá la suerte de lo que se llama separación o liquidación de bienes”, agregó.

“Yo no te podría decir que él se casó por interés o por salir de alguna manera a la política, porque no me consta, lo único que te puedo decir es que Caro de verdad estaba enamorada, de verdad sintió que iba a formar una pareja con Moritán”, dijo. “Yo creo que va a ser sencillo y confidencial. Primero que nada, el divorcio hoy es exprés, sale o sale”, cerró la abogada.

