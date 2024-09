Darío Barassi recordó la muerte de su querida mamá, Laura, que falleció el 19 de noviembre de 2023 tras un año de lucha contra su diagnóstico de cáncer de páncreas.

En este contexto, visiblemente angustiado, Darío contó lo mucho que cambió su vida desde la partida de su madre, uno de los pilares fundamentales de su vida.

Darío y su mamá, Laura.

“Estuve aterrorizado, sobre todo por mi trabajo de actor, de conductor, todo. Emocionalmente, me considero inteligente, pero cuando no puedo procesar algo, el cuerpo me pasa factura”, aseguró, a corazón abierto, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez).

DARÍO BARASSI REVELÓ QUÉ NO PUDO VOLVER A HACER DESDE LA MUERTE DE SU MAMÁ

Darío Barassi, que sufrió dos internaciones, reveló que el cuerpo le está pasando factura. ”El cuerpo me dice que no se puedo ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor conductor. Ahora estoy viendo lo de mis cervicales”, contó remarcando que se siente mejor.

Darío no volvió hacer humor desde la muerte de su mamá.

Y cerró contando que su profesión también mutó con la partida de su madre. “Cuando tuve la cirugía de la voz empezó a decantar el duelo de mi madre. Estoy en un proceso de soltar, de abrazar y seguir. Yo me río de mi cuerpo, me río de las situaciones y con la ausencia de mi mamá todavía no puedo hacer humor. Está bien, es respetable. Pasó muy poco tiempo”, sentenció.