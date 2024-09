Apenas 24 horas después de que se hallara su cuerpo y tras la autopsia que determinó las causas de su muerte, la Tota Santillán (Ricardo Daniel Carías) fue velado esta noche en Morón y su hermano Horacio aseguró que su fallecimiento fue “accidental”.

A diferencia de muchas versiones que señalaban que el conductor y ex productor musical se había quitado la vida a causa de una fuerte depresión, Horacio reveló que su hermano murió porque se quedó dormido en su sillón durante un incendio causado por un cortocircuito.

“Me llama un amigo de él que se llama Solé. Él va a la casa, se ve que no contesta, no contesta llamadas ni nada por el estilo. Y entonces ahí empieza todo, y bueno, van, abren la casa y se encuentran con mi hermano tirado ahí en el sillón y todo prendiéndose fuego”, relató Horacio.

EL HERMANO DE LA TOTA SANTILLÁN CONTÓ CÓMO FUE ELTRÁGICO ACCIDENTE QUE ACABÓ CON LA VIDA DEL ANIMADOR

“Lo que quiero dejar entendido es que esto fue un accidente. Él siempre estuvo acompañado, pero en este momento no... Estaba solo. Él bajó, seguramente fue así, porque yo conozco hasta como respira porque yo viví mucho tiempo e iba a volver a vivir con mi hermano otra vez”, explicó.

“Él toma pastillas para dormir, ¿me entendés? Entonces, una persona que está empastillada, qué sé yo… Vos lo llamás a medio camino de dormir o descansar y lo más lógico es que va a estar así, abombado, y qué sé yo, y se ve que no pudo… Él bajó porque vive en el primer piso y bueno, no ha podido con lo que estaba pasando…”, agregó Horacio, que no pudo aguantar las lágrimas.

“Había algunos desperfectos en la casa que fuimos arreglando porque yo viví ahí, y entonces se fueron arreglando y esto ha quedado ahí, qué sé yo... ¡Fue un accidente! Y se prendió fuego. Y él estaba ahí en el sillón. (…) Y el sillón, sabés que tiene gomaespuma y bueno, eso... Aparte hace un gas tóxico y un humo tremendo, y él cayó ahí, porque estaba dormido porque estaba empastillado”, cerró Horacio.

