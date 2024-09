Luego de que se dieran a conocer los primeros datos de la autopsia que se le realizó a Ricardo Daniel Carias, más conocido como “La Tota” Santillán- Fernanda Vives (la expareja del animador, con quien terminó en malos términos y con una denuncia por violencia de por medio) rompió el silencio en las redes.

“Obviamente, estoy al tanto de todo lo que pasó. No quiero hacerme la bolu…, ni no decir nada, ni seguir en Instagram como si nada. Primero, me quiero solidarizar con sus hijos, a él no lo voy a nombrar porque, para mí, ya es un tema absolutamente terminado. Pero sí me quiero solidarizar con sus hijos porque no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres, así que les doy mi más sentido pésame”, comenzó diciendo Fernanda en varios posteos que subió a Instagram Stories (y que reprodujo la cuenta de X @elejercitodelam).

“Y, por otro lado, voy a ser breve. Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta, la gente que no tiene huevos, que se cree que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo, dignificarlo. No me parece bien. Y la verdad que me hace mal leer todo eso, así que estoy intentando leer lo menos posible, seguir con mis vacaciones, con mi familia, feliz, como estoy”, agregó.

Y cerró, tajante: “Lo quería decir porque no puedo creer que haya tanta gente en el medio, sorete, que hablen como si estuvieran despidiendo a un ser de luz. O sea, perdón, pero eso es lo que siento y la verdad es que no me alegra la muerte de nadie, de nadie, no es mi manera de ser, pero si quieren saber y me están preguntando todos, como me están llamando para saber qué siento, todos los periodistas, gente que no me llamó nunca, sepan que siento eso”.

Fernanda Vives: “Me indigna y me pone mal la gente políticamente correcta, la gente que no tiene huevos, que se cree que porque hay un muerto en el medio hay que santificarlo, dignificarlo. No me parece bien”.

INVESTIGAN LA MUERTE DE LA TOTA SANTILLÁN: ASÍ LO ENCONTRARON EN SU CASA

A pocas horas de que se conociera la triste noticia sobre la muerte de Ricardo Daniel Carias, más conocido como “La Tota” Santillán- se conocieron algunos detalles sobre cómo fue encontrado el conductor en su casa.

“Hay información que nos llega y que parte directamente de los primeros resultados de la Policía Científica y que es oficial. Los que derribaron la puerta de entrada fue el personal de la Comisaría Séptima de Morón. Inmediatamente, el fiscal autorizó el ingreso de Policía Científica al lugar”, comenzó diciendo Federico Seeber en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“Dice ‘el cuerpo, en la primera revisión solo presentó quemaduras y no halló ninguna otra lesión que pudiera provocar la muerte’. Sin embargo, por supuesto hay una causa de averiguación de causales de muerte, pero inmediatamente dice que se encontró en el lugar ‘una botella, líquido inflamable y varios fósforos. El cuerpo solo presentó quemaduras, ninguna otra lesión que pudiera provocar la muerte’. Va a haber una autopsia”.

La Tota Santillán y Beatriz Olave, indignados con "Educando a Nina"

“Hay algunos elementos para pensar que pudo haber intentado quitarse la vida Santillán. Y estos son elementos de la pericia y de la Policía Científica”, continuó el panelista, aportando más información.

Por último, el abogado de la Tota, Juan Pablo Merlo, cerró: “Habría que esperar la pericia. En principio, él venía reclamando desperfectos electrónicos, eléctricos. Entonces, por ahí habría que esperar. ¿Por qué estaban sin luz? ¿Por qué se prendió fuego el aire de arriba? Hay muchas cosas que hay que evaluar después y no hay que descartar nada”.