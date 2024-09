La mejor amiga de la Tota Santillán definió la muerte del artista como algo “impensado”, y puso en duda que Ricardo Daniel Carías haya atentado contra su propia vida, tal como es la principal hipótesis de la Justicia.

“En este momento, sinceramente no. Estaba muy bien, estaba mejor que nunca”, descartó Karen Salas que su amigo se haya quitado la vida, en una nota con Socios del Espectáculo.

“Si bien tuvo su episodio en su momento, cuando estábamos haciendo Conexión Abierta juntos en la radio, ese desequilibrio fue por parte de la medicación”, continuó la exintegrante de Las Primas.

“Estaba estabilizado. Estaba medicado porque le habían declarado que tenía bipolaridad. Estaba con su asistente terapéutico”, aclaró.

“Estaba estabilizado. Estaba medicado porque le habían declarado que tenía bipolaridad. Estaba con su asistente terapéutico”.

EL GRAN DOLOR DE LA TOTA SANTILLÁN

“Yo me considero una gran amiga. Teníamos diálogo constante, desaber cómo está, las intimidades de él, qué siente, qué piensa. De escucharnos llorar. De sufrir por no poder ver a sus hijas. Porque la madre no se la dejó dar. Ni se las daba tampoco”.

En ese punto reprochó a Sol Fiasche, la madre de Camila (9) y Mía Santillán (7): “Lo que más lamento es que se haya ido sin poder verlas. Hacía como cinco años que no veía a sus hijas menores”.

Ayuda Línea de asistencia al suicida: 135

De todas formas, Karen Salas destacó que la Tota Santillán era cercano a Mónica, la madre de sus hijos mayores, Daniela (36) y Leandro (34), y a ellos, a diferencia de los menores.

QUÉ DIJO LA PSICÓLOGA DE LA TOTA SANTILLÁN

Entonces, Salas precisó: “Estaba tratado con su psicóloga, que de hecho es mi psicóloga, y recién acabó de cortar con ella”.

La amiga de La Tota Santillán contó cómo fueron sus últimos días. Fuente: Captura de imagen de video subido por Socios del Espectáculo.

“Su psicóloga me dijo que es imposible que estemos hablando de un suicidio. Si ella lo tiene que evaluar, tiene que hablar por lo que viene hablando con ella. Hace 10 días nada más que no habla porque ella tuvo el viaje”, siguió.

“Su psicóloga me dijo que es imposible que estemos hablando de un suicidio”.

Ahí, enfatizó. “Estaba con trabajo, realmente estaba con trabajo y eso lo tenía muy contento”.