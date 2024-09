Ana Espósito, la hermana de Lali Espósito que la rompe al frente de Patria y familia en Luzu TV, reveló que cuando tenía 2 años en la guardería sufrió un fuerte accidente que podría haber sido mortal.

“Se me abrió el cráneo y casi no la cuento”, expresó, ante la sorpresa de sus compañeros, al rememorar cuando se cayó de la escalera tras haberse asustado.

Ana contó cómo fue que se rompió el cráneo a los 2 años.

“Cuando tenía 2 años, mi mamá trabajaba y yo iba a la guardería. Un día, yo iba leyendo un cuentito mientras bajaba las escaleras y parece que una persona pasó más rápido, yo me asusté, perdí el equilibrio y me caí”, relató.

ANA ESPÓSITO SE ABRIÓ EL CRÁNEO A LOS 2 AÑOS

Ana Espósito impactó al revelar las tremendas consecuencias de la caída que sufrió a los 2 años.

“Con el último escalón me rompí toda la frente. Imaginate, en Santiago del Estero a cráneo abierto. Casi no la cuento, pero me salvaron. Me tuvieron que cerrar el hueso, el músculo, fue un quilombo...”.

“Ese accidente, no se soldó bien y devino en una operación de grande, en la que tuvieron que sacarme un pedazo de cráneo y reconstruirme el ojo. Me sacaron una capa del cráneo y con eso me lo armaron a los 18 años”, sentenció.