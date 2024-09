Este miércoles a la noche surgió en LAM una versión que señalaba que la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán se debía a “una tercera en discordia en la Legislatura”, y más tarde se supo que se refería a Marcela Pagano, y ahora el ministro contó qué pasaba entre ellos.

En diálogo con Poco correctos, el ministro de Desarrollo económico de la Ciudad contó que con su esposa tuvieron “dos semanas difíciles” en las cuáles él tuvo que pernoctar en un hotel, y que actualmente están haciendo un “balance y replanteo” de su relación para continuar adelante.

Roberto García Moritán negó estar separado de Pampita (Foto: Instagram/robergmoritan)

“Por lo pronto, lo más importante de todo es decir que no existió infidelidad y no hay terceros en discordia. Con Caro nos tenemos muchísimo respeto, muchísimo amor. (…) Se trata simplemente de que cada tanto tiempo, las parejas se tienen que volver a elegir. Y nosotros estamos en ese proceso, donde hacemos un balance, un replanteo”, adujo Roberto.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN EXPLICÓ POR QUÉ LLAMÓ A MARCELA PAGANO EN MEDIO DE LOS RUMORES DE CRISIS CON PAMPITA

En determinado momento, la charla se fue por las aristas políticas del escándalo. “Roberto estás diciendo algo medio parecido a lo que dijo Marcela Pagano, que dice ‘Esto es una locura, es un vuelto político’. ¿Tan sucia está la política que se meten hasta con estas cosas?”, quiso saber Estefi Berardi.

“Mucho peor que eso. Se metió hace mucho tiempo lo peor de nuestra humanidad, dentro de la política, y esa es una de las batallas donde no me voy a rendir nunca. Que digan lo que digan, vamos a seguir peleándola”, dijo Moritán.

Marcela Pagano

“Ahora, yo quise hablar anoche con Marcela. La llamé, estaba con Caro y no pudimos hablar. Pero hoy hablé con alguien muy cercano a ella que decía lo mismo: que esto no venía por mí, que esto no venía por el lado de ella, no sé cómo es. Pero que hay mucha mala leche, hay mucha mala leche, no tengo duda”, dijo Moritán antes de despedirse raudamente.

