Dalma Maradona fue consultada acerca de la versión de reconciliación de su hermana Gianinna con Daniel Osvaldo en un ida y vuelta con Intrusos y fue tajante al revelar qué postura tomó al respecto.

“Se habla de una reconciliación de tu hermana con Daniel Osvaldo, ¿qué sabés?”, le consultaron a la hija de Diego Maradona, quien contestó: “Ya saben que no opino del tema, pero de verdad”.

“Porque mi hermana me pidió que no diga que sí ni que no, ni aclarar ni nada, ella es una persona grande, entonces no me corresponde a mí ese lugar”, explicó luego.

Dalma Maradona habló con Intrusos.

“Pero, ¿hablaron del tema, le preguntaste?”, insistió el cronista y Dalma cerró: “No... del tema no digo nada, de verdad por respeto a ella, porque siento que tiene todo el derecho a no querer que se hable de ella”.

DALMA MARADONA HABLÓ DE LA MUERTE DEL MÉDICO DE DIEGO

Alfredo Cahe, conocido por ser el histórico médico de Diego Maradona durante 30 años, falleció el viernes a los 80 años de edad y Dalma habló al respecto en televisión.

“Me enteré, pero nunca tuve relación con él, más allá de las internaciones en las que nos enteramos de la nada, que me iba bastante rápido encima y aparecía él, pero no mucho más que eso”, comentó a Intrusos.

