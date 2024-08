Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se habrían reconciliado según informó Gustavo Mendez, quien además aportó una foto que le enviaron como prueba: “Hace dos días que ella está en la casa de él”.

“Todos los vecinos la vieron. Gianinna suele llegar a la casa del exjugador en Banfield siempre de noche cuando cierra la despensa de enfrente para evitar que la vean”, contó el periodista.

Gianinna Maradona se habría reconciliado con Daniel Osvaldo (captura: Instagram @mecomprendezmendez).

El comunicador además reveló la versión que le dieron desde el lado de Osvaldo: “Me cuentan que ellos tienen una excelente relación, que son muy amigos y que pueden estar o no estar”.

“Benja se lleva muy bien con Gio (hijos de C/U), juegan a la play y que se quieren mucho. No saben si es una reconciliación o se ven porque se quieren y listo”, dijo desde su Instagram.

Sobre el vínculo que los une, le dijeron: “A Gianinna la mamá de Dani la quiere mucho al igual que la hermana y su hermano. Y que se llevan bárbaro ellos y sus respectivos hijos”.

GIANINNA MARADONA HABLÓ DE SU LUCHA CONTRA EL ENTORNO DE DIEGO

Gianinna Maradona habló sobre su lucha contra el entorno de Diego: “Cuando mi papá estuvo internado estaba medicado y cuando salió debió haber seguido en las mismas condiciones”.

Gianinna y Diego Maradona

“Yo estaba muy en contra de la casa que eligieron y no solo por las comodidades, sino simplemente porque no había un baño en su habitación, no por lujos sino que porque era necesario. Pero no importaba lo que decía yo”, manifestó indignada a Intrusos.

