En diálogo con Gonzalo Heredia en su programa, Esteban Lamothe reveló su fetiche al hacer el amor e impactó a sus fanáticas que no esperaban semejante acto de sinceridad.

En primer lugar, reconoció que le encanta practicarle sexo oral a las mujeres. Sin embargo, fue contundente al contar qué tiene que tener la experiencia para disfrutarla a un cien por ciento.

Lamothe contó qué es lo que le gusta en la intimidad.

“Me gusta el olor a con... Las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a vagina”, sentenció, sin filtro.

¿CUÁL ES EL FETICHE DE GONZALO HEREDIA?

Gonzalo Heredia también reveló su fetiche a la hora de tener relaciones sexuales.

“Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿Viste el raspaje? ¿La lija? Vos me das lija y papi está...”, cerró, sincero.