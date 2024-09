En un ida y vuelta con Luis Novaresio, Momi Giardina respondió si volvería a ser madre pero ahora con su nuevo novio, Sebastián, y las posibilidades de que él tenga un hijo con otra persona en caso de ella no querer.

“Mi novio no tiene hijos y es más joven que yo, tiene 38, él quiere. Y yo no”, dijo la bailarina en el ciclo de entrevistas de Infobae.

“¿Te jodería que Sebastián quiera tener un hijo con una amiga, suponte Celeste?”, indagó el periodista y ella dijo sincera: “Ay, un poco sí me parece”.

“¿Pero qué te jode? Si es la cuestión es que tengan sexo, y te dice ‘vamos a hacer un tratamiento de fertilización’”, insistió Luis y Momi contestó: “No sé”.

“Pero siento que como soy tan cercana a su vida y que formo parte, indirectamente yo me tendría que hacer cargo de la criatura también y no, yo no estoy”, expresó segura.

Momi Giardina le reclamó a Luis Novaresio la pregunta que le hizo sobre la paternidad de su pareja: “Qué guachada esa pregunta...”.

“Pero... ¿no le estás pidiendo mucho?”, lanzó picantísimo el periodista y Momi reflexionó: “Ay, pobre, sí. Es verdad. Pero yo te dije que soy egoísta también. Es un punto a tratar”.

