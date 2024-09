Se inauguró en el pabellón Frers de La Rural “The Pink Floyd Exhibition”.

La experiencia interactiva de fenomenal éxito internacional, que llegó por primera vez a Sudamérica luego de su paso por Londres, Roma, Madrid, Dortmund, Los Ángeles, Montréal y Toronto, siendo la argentina el séptimo país en alojar la exposición.

Nancy Dupláa, Juan Di Natale, Mike Amigorena, Luca Martin, Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Carolina Peleritti, Nito Mestre, Carlos Santamaría, Chita, Hilda Lizarazu, Andy Cherniavsky, Pia Slapka, Fernando “El negro” Molinero, Alan Daicz, Pampito, Jerónimo Bosia, Nicolás García Hume, Cris Vanadia, Agustín Sullivan, Diego Gentile, Agustina Kampfer, Norberto “Ruso” Verea y Ana Correa, fueron algunos de los famosos que junto con sus familias y amigos disfrutaron de la experiencia, que se puede visitar de martes a jueves.

The Pink Floyd Exhibition, un éxito mundial que llega a La Rural

Tras su exitoso debut en el Victoria and Albert Museum de Londres en 2017, que recibió a más de 400.000 personas, y su paso igualmente exitoso por Roma, Madrid, Dortmund, Los Ángeles, Montréal y Toronto, la exposición se trasladó a Buenos Aires.

Aterrizando en Sudamérica por primera vez, en el Pabellón Frers de La Rural.

Este central espacio de exposición es el escenario perfecto para el recorrido inmersivo a través del mundo de Pink Floyd, que conjuga eventos audiovisuales de alta tecnología, objetos y paisajes surrealistas que evolucionan a lo largo de la exposición.

La exposición de Pink Floyd es producida por Michael Cohl de S2BN Entertainment, en asociación con DG Experience.

The Pink Floyd Exhibition se suma así a la prestigiosa lista de grandes exhibiciones que DG Experience viene presentando en Argentina como las ya realizadas Imagine Van Gogh, Bansky, Genius or Vandal?, Steve Mc Curry Icons y la arrolladoramente exitosa Blow Up Experience, de creación propia.

Como primera ubicación fuera de Europa y Norteamérica, Buenos Aires es el destino ideal para albergar la exposición, ya que la banda tiene una rica historia con la ciudad y una audiencia local expectante.

