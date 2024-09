Germán Paoloski, periodista y conductor de televisión, fue uno de los tantos famosos que salieron de los Premios Martín Fierro 2024 con un gusto amargo por no haber ganado.

El comunicador se mostró molesto y desilusionado porque el programa que lleva adelante, El Noticiero de la Gente, que se emite por Telefe, no se llevó la estatuilla que cree que merecía.

En este contexto, Germán charló con LAM sobre la derrota de su ciclo y admitió que siente “bronca”, aunque le encanta asistir a la premiación.

EL ENOJO DE GERMÁN PAOLOSKI POR HABER PERDIDO EL MARTÍN FIERRO

“Perdimos como en la guerra con Canal 9. Cuatro nominaciones consecutivas y perdimos las cuatro, menos mal que transmite Telefe, ¿no? Cuando transmita eltrece por ahí ganamos...”, ironizó.

“Quiero ser justo porque cuando uno gana se pone contento y cuando pierde tiene que ser respetuoso, el noticiero de El Nueve es muy bueno y merece. Uno trabaja y dice ‘yo también me lo merezco’. Está bien, a mí no me enoja”, sentenció.

Sin embargo, reconoció que siente bronca. “Lo disfruto pero, obviamente, siempre es mejor llevarse un premio. Un poco te da bronca, pero después pensando en frío uno dice ‘ellos también laburan y también sienten que lo merecen, por qué yo voy a desmerecerlo’, no corresponde”, cerró, reflexivo.