El balance de los premios Martín Fierro 2024 fue deficitario para Carlos Monti, y como miembro de Aptra fue con los tapones de punta contra Telefe con la misma vehemencia con que elogió a Santiago del Moro.

“La transmisión realmente dejó mucho que desear. Muy desprolija. Me llamó la atención porque Telefe tiene la gimnasia por tantas transmisiones que hicieron. Y la de ayer fue la peor de todas”, sentenció el conductor de Entrometidos en la Tarde.

“Pobre Santi, la remó contra la corriente. Entre que todos subían, saludaban y se extendían. Él que tenía que estirar. Porque te das cuenta, viste, que tenía que estirar. Porque los videos no estaban en punta. Fue un desastre”, argumentó enfático en el pase con Gossip por NET TV.

Carlos Monti.

Y continuó: “Parecía que era la primera vez que lo hacían por la falta de coordinación. Merecidísimo el Martín Fierro a Santi del Moro como mejor conductor. Ayer tuvo que llenar los baches que había él solo, inclusive pidiéndole al director que muestre a famosos. Hizo un esfuerzo denodado para que saliera lo mejor posible la transmisión. Se lo cargó al hombro”.

QUÉ DIJO CARLOS MONTI SOBRE LA TRANSMISIÓN DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO

En la charla con Pilar Smith, a quien secundará en la fórmula para las próximas elecciones de Aptra, Carlos Monti blanqueó que no fue al hotel Hilton: “Si hubiera ido, era la mesa que estaba al lado del baño, era una de las peores. La verdad es que no me lo merezco, pero voy a hacer de cuenta que no pasó nada”.

Queja que también elevaron a su modo Catalina Dlugui y Alicia Pedrelli, por lo que el periodista desligó a la entidad que preside Luis Ventura y protestó: “Es una falta de respeto. Yo creo que la designación fue de parte de la gente de Telefe”.

Entonces, se envalentonó: “Todos somos iguales, pero algunos tenemos un poco más de trayectoria. Respetemos la trayectoria. Es lo menos que pueden hacer. Si fue Telefe se fueron a la banquina”.

LA MALDAD DE TELEFE CON CHIQUITO ROMERO EN VIVO, SEGÚN CARLOS MONTI

“La maldad de haber llevado a Sergio Chiquito Romero para que Alejandro Domínguez reciba el premio Martín Fierro por la final de la Copa Libertadores que perdió Boca contra Fluminense el año pasado, solo porque fue el programa más visto, y enfocan a Chiquito que fue el arquero esa noche…”.

Chiquito Romero y Eliana Guercio, en los Martín Fierro (Foto: @telefe).

“Hacía tiempo que no veía maldad tan grande. Hasta yo me sentía incómodo por Chiquito. Santiago pedía que enfoquen a Chiquito Romero…”, concluyó Carlos Monti.