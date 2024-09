Marisol, la novia de Martín Ku, participante de Gran Hermano 2023, utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo contra la organización de los Martín Fierro de aire 2024.

“Igual, qué nos sorprende. No invitaron a la gran jugadora de esta temporada y no ponen en la mesa al jugador(azo) que la sacó y que se llevó a Artu. Organización by Nerea”, lanzó la joven en sus historias de Instagram, refiriéndose en una primera instancia a Furia y luego a su novio.