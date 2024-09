Siempre compinche con sus hijas Charis, Bella y Francesca, su mamá Cinthia Fernández las acompañó a la peluquería y, al verlas felices por el resultado, compartió sus cambios de look en Instagram.

A los pocos minutos, la panelista de LAM comenzó a recibir fuertes críticas. ¿El motivo? Muchos de sus seguidores la fulminaron por permitirles a las chicas que se tiñeran el cabello, según ellos, porque no tendrían edad para hacerlo o porque dañaría sus melenas.

Las nenas de Cinthia se cortaron y tiñeron el cabello.

Ante los fuertes comentarios, Cinthia reaccionó furiosa. Fiel a su estilo, les puso los puntos en el programa de Ángel de Brito. “Me quedé como medio dura. Habla más de la gente... O sea, me parece grave el tema de las opiniones... Meterse con criaturas diciendo que parecen personas mayores de 40″, afirmó, angustiada por los agravios a sus nenas.

CINTHIA FERNÁNDEZ TRATÓ DE “IMBÉCILES” A LOS HATERS

Cinthia Fernández contó que los haters les dedicaron hirientes comentarios a sus hijas porque se aclararon el cabello.

“Los que comentaron ahí son unos imbéciles. Los que dijeron ‘es porque no las quiere morochitas’ cerrá el or..., ¿qué te metés? Son nenas grandes que ya deciden. Si me preguntás, yo no quería que se cortaran más el pelo, pero ellas querían hace rato ese... ¡Hacelo!...”.

Cinthia apuntó contra los haters que criticaron a sus nenas por sus cambios de look.

“Igual es porque soy yo, porque Jimena Barón lo lleva (a Morrison) a Leo Leiva y le hace 75 colores, porque el pibe también sigue a youtubers”, sentenció, cansada de las críticas a las nenas, según ella, solo por ser sus hijas.