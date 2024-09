A pocos meses de la separación de Celeste Cid de Abril Sosa, de la cual dio pistas sin ahondar en los motivos de la ruptura, a la actriz se la vinculó sentimentalmente con su colega Rafael Ferro.

Pepe Ochoa, panelista de LAM, fue quien dio la primicia en el programa que conduce Ángel de Brito. “Están en un vínculo encendidísimo, porque no quieren que se sepa; están pasándola bárbaro juntos”, aseguró.

¿Celeste y Rafael están de novios?

En este contexto, la información de Pepe llegó a oídos de Rafael que, al ser consultado por Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre los rumores de romance con Celeste, respondió categórico.

¿RAFAEL FERRO Y CELESTE CID ESTÁN DE NOVIOS?

Rafael Ferro contó sin filtro si es verdad que está a escondidas de novio con Celeste Cid.

“Dios mío. Llegué a pensar que era algo más serio. No existe un romance mío con Celeste. Me sorprende, pero estoy acostumbrada. Igual, dale, ¿por qué no levantan un teléfono y chequean? Un minuto les lleva. Es profesional y es linda la sensación de hacer el trabajo bien”, sentenció, visiblemente molesto.