Luego de haber hablado del feliz momento que atraviesa con Sarah, la hija que tiene con Barby Franco, Fernando Burlando confirmó que su hija, María, se encuentra en la dulce espera.

El letrado no ahondó en más detalles, pero dejó al descubierto, en diálogo con la revista Caras, la emoción que le recorrió por el cuerpo cuando supo que la hermana de Delfina, ambas son frutos de una relación anterior, está embarazada.

María es dueña de dos emprendimientos: una marca de ropa (Lewe) que eligen celebridades como Pampita y Jésica Cirio, y un estudio de diseño y decoración de interiores. Además, es muy popular en las redes, a tal punto que tiene casi 70 mil seguidores en Instagram.

Foto: Web

POR QUÉ FERNANDO BURLANDO DIJO QUE SUS HIJAS MAYORES LO VAN A ODIAR POR SU COMENTARIO SOBRE SARAH, LA HIJA QUE TIENE CON BARBY FRANCO

En medio del gran momento personal que atraviesa con Barby Franco y Sarah, la pequeña de un año y medio que tienen en común, Fernando Burlando ahondó en cómo vive esta paternidad y aseguró que María y Delfina (sus otras hijas, frutos de una relación anterior) podrían llegar a “odiarlo” por sus declaraciones.

“Realmente, no me imaginé nunca estar pasando este momento, nunca. Y, obviamente, a esta edad, ¿no?”, comenzó diciendo el abogado de 59 años, en una nota que dio a Implacables, en referencia a la felicidad que siente con la nueva integrante de la familia.

“Es realmente increíble, recomendable. Se van a enojar mis otras hijas, pero Sarah me derrite”, agregó, con humor. Y cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro: “Con ella, estoy pendiente del horario, pendiente de tratar de no irme tanto de casa para estar con la gorda porque la disfruto, me hace divertir y es increíble”.