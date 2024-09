Las 15 semanas que Mariana Antoniale (36) lleva sin postear en Instagram encendieron las alarmas entre sus seguidores, y las especulaciones acechan.

“Mari, espero estés bien. Que sigas brillando. Hoy me acordé que no vi más historias tuyas”, comentó una admiradora de la ex de Jorge Rial hace una semana.

“Está desparecida de las redes. ¿Qué le pasará?”, advirtió otra mujer el viernes.

Mariana Loly Antoniale.

Lo cierto es que hace nueve semanas hubo una chica que se la jugó en el último posteo de Loli en el que además está su panza en el centro de la imagen: “Está embarazada”.

De ser cierto que está en la dulce espera, Mariana Antoniale ya habría superado los tres meses de cautela y rigor para confirmarlo.

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE MARIANA ANTONIALE

En febrero de 2024, Jorge Rial sorprendió en una entrevista con Socios del Espectáculo al hablar de Loly Antoniale, su expareja, quien en esos días había aparecido en las redes sociales.

Otros tiempos: Jorge Rial y Loly Antoniale.

“Repareció la niña Loly, viste, que se habla siempre”, le comentó el notero y el periodista contestó: “No tengo ni idea, ¿anda bien? Hace muchos años perdí contacto”.

“Está todo bien, es buena mina”, agregó y luego de que el cronista le preguntara si le guarda rencor, él aseguró: “No, ¿por qué rencor? No guardo rencor a ninguna de mis exparejas”.