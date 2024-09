Una manicura se filmó mandando al frente a una reconocida cantante argentina que fue a hacerse las uñas al local en el que ella trabaja, acusándola de haberla maltratado durante la sesión.

“Atendí a una cantante del underground argentino y como mi jefa no podía, me pidió si yo me podía quedar. Cabe aclarar que mi horario es de 9 a 18, así que yo no tomo turnos después de ese horario, pero ella quería que la atiendan a las 7 de la tarde”, comenzó contando.

Y se indignó porque llegó una hora después de lo previsto, con un café en la mano. “Le intentaba sacar tema de conversación y la chica lo único que hacía era decir ‘sí... no... sí...’, agarraba su celular queriendo demostrarme que no le interesaba hablar conmigo. Se daba el tupé de decirme ‘babe, será que llegamos para antes de las 9′, a lo que respondo ‘no, la verdad imposible, voy a tardar lo que necesite tardar’”, continuó, enojada.

¿QUIÉN ES LA CANTANTE ARGENTINA QUE HABRÍA MALTRATADO A LA MANICURA?

La manicura volvió a despacharse contra la cantante argentina antes de mandarla al frente. “Cada vez que venía al local te miraba de arriba a abajo como si fueras un pedazo de basura, se la pasa con el celular ignorándote y no fue capaz de dejar ni $100 de propina. Fue engorroso, incómodo y desconsiderada; miraba mal y resoplaba por el tiempo”, sentenció.

Antes de cerrar, dio una pista de quién es esta persona. “No quiero meterme en problemas legales y no voy a decir el nombre, pero voy a decirles que su nombre artístico empieza con ‘T’ y termina con ‘Chu’”, sentenció, ¿refiriéndose a la artista Taichu?