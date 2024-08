Luego de haber contado que le diagnosticaron autismo y haber ahondado sobre ese tema en varias notas que dio a la prensa, Maju Lozano abrió corazón nuevamente y reveló que sufrió fuertes críticas de sus colegas.

“Hubo gente que me dio con un hacha y productores muy importantes me decían ‘¿pero podés seguir trabajando?’. Es importante en esto y todas las cosas, manejarse con empatía y si no existe Google”, comenzó diciendo la conductora de Cocineros Argentinas en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Fueron muchos años de búsqueda y de consulta, siento que hay mucha gente que sabe mucho más. A mí me sorprendió tanto cuando me enteré hace tres años que existía el diagnóstico tardío en niños y adultos, que me pareció importante hacerlo público porque, sobre todo en las mujeres, hay muy poca información. Estaba bueno contarlo como una posibilidad, es tan intensa la búsqueda que tuve que me parece interesante abrir una puerta”, agregó.

Maju Lozano (Foto: Movilpress)

Por última, Maju dio detalles de cómo se maneja con las personas que la contactan por este diagnóstico: “Me escriben mucho y desde el lugar que pueda, voy acompañando. Uno sabe dónde está parado, pero también requiere de un proceso y una aceptación”.

Maju Lozano: “Hubo gente que me dio con un hacha y productores muy importantes me decían ‘¿pero podés seguir trabajando?’”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MAJU LOZANO Y EL RECUERDO DE SU MAMÁ, ANA MARÍA, A UN AÑO DE SU MUERTE

A un año de la muerte de su mamá, Ana María, Maju Lozano estuvo como invitada en Noche al Dente (el programa que conduce Fer Dente por América) donde abrió su corazón al hablar de cómo vive la ausencia de su ser más querido.

“Mi madre era bailarina de flamenco, fue bailarina de flamenco. Ella falleció hace un año, se cumplió el 29 de mayo. Yo pedí no hablar de esto, querido”, comenzó diciendo la conductora de Cocineros Argentinos, con su característico humor.

“Este año fue durísimo. Mi mamá tuvo un cáncer terminal, pero uno cree que, por ser una persona adulta, estás más preparada. No hay edad para quedarse huérfana. Yo soy muy de que se me aparece, como que creo mucho en eso, no sé si es verdad o no, pero es lo que me pasa a mí”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y cerró, a flor de piel: “Entiendo que, como toda madre, ella quería verme feliz y yo soy muy feliz haciendo Cocineros Argentinos. Tuve una mamá hermosa, tengo una mamá hermosa y la encuentro en todos lados. Mi mamá bailó hasta el último día de su vida, hasta que pudo”.