Karin Cohen, la nueva conductora de Todas las Tardes, contó que ni bien la convocaron para llevar adelante el programa, tras la renuncia de Maju Lozano, la llamó por teléfono. Y ahora, la flamante conductora del programa de El Nueve, reveló qué le dijo la exconductora quien, buena onda, hasta la aconsejó.

“Siempre tuvimos una onda muy copada... Ella en el programa era una televidente más conduciendo, por eso yo la admiraba mucho. Yo iba a ocupar un espacio que tenía su alma y ella me dijo que agarre porque necesitaba descansar”, contó Karin en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez | Radio de la Ciudad).

Acto seguido, reveló qué consejos le dio la exconductora del programa de El Nueve para aprovechar al máximo esta experiencia. “Me recomendó que me recueste en los compañeros, en Tati, en Noe, en Lola, en Gastón, la verdad es que son todos divinos y con mucho oficio”, sumó, muy agradecida.

¿QUÉ KARIN COHEN NO ESTÁ DISPUESTA A HACER EN TODAS LAS TARDES?

La nueva conductora aclaró que no le gusta sentirse manejada por el minuto a minuto del rating y que prefiere escaparle a los “bardos” mediáticos.

“No quiero dejar que me maneje el minuto a minuto. Por suerte, ya no te manda el minuto a minuto y espero que no lo hagan porque no sé hacerlo. La verdad es que yo tampoco tengo ganas de eso...”.

“De hecho, otro elemento es el bardo... Y no tengo ganas de andar en el bardo, me han llamado para el panel del bardo y yo eso no lo puedo hacer. Por eso acá buscamos profundizar, contar historias; son todos periodistas”, sentenció, con firmeza.