A un año de la muerte de su mamá, Ana María, Maju Lozano estuvo como invitada en Noche al Dente (el programa que conduce Fer Dente por América) donde abrió su corazón al hablar de cómo vive la ausencia de su ser más querido.

“Mi madre era bailarina de flamenco, fue bailarina de flamenco. Ella falleció hace un año, se cumplió el 29 de mayo. Yo pedí no hablar de esto, querido”, comenzó diciendo la conductora de Cocineros Argentinos, con su característico humor.

“Este año fue durísimo. Mi mamá tuvo un cáncer terminal, pero uno cree que, por ser una persona adulta, estás más preparada. No hay edad para quedarse huérfana. Yo soy muy de que se me aparece, como que creo mucho en eso, no sé si es verdad o no, pero es lo que me pasa a mí”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y cerró, a flor de piel: “Entiendo que, como toda madre, ella quería verme feliz y yo soy muy feliz haciendo Cocineros Argentinos. Tuve una mamá hermosa, tengo una mamá hermosa y la encuentro en todos lados. Mi mamá bailó hasta el último día de su vida, hasta que pudo”.

MAJU LOZANO EXPLICÓ POR QUÉ DECIDIÓ DEJAR LA CONDUCCIÓN DE TODAS LAS TARDES

Maju Lozano explicó en su último programa de Todas las Tardes por qué decidió dejar la conducción tras siete temporadas al frente.

Ante su diagnóstico, la conductora reconoció ser extremadamente sensible y que los temas que se estaban tocando en el programa la hacían sentir incómoda.

Maju Lozano abrió su corazón en Todas las Tardes.

“Soy una mujer que elige la alegría por sobre todas las cosas. No estaba siendo feliz, ya no me hacía feliz esto y no me siento cómoda siento una persona triste”, cerró.