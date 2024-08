A menos de tres meses de haberse convertido en mamá por cuarta vez, Nicole Neumann armó las valijas y aterrizó en la nieve para vivir unas divertidas vacaciones familiares.

Desde San Martín de Los Andes, posteó fotos que la muestran sosteniendo a upa a su hijito, Cruz, mientras lucía unas calzas rojas en diálogo con un top del mismo color que dejaba su abdomen al descubierto y un gorro de estilo invernal.

Nicole a tres meses de haberse convertido en mamá de Cruz.

“Mientras Cruz duerme, mamá balconea. Así, agradeciendo a mi cuerpo por sus tantos cambios para traer mis amores a este mundo... No estaré en el perfecto 90-60-90, pero feliz y sin poder quejarme, ¿qué opinan?”, abrió el debate en Instagram, antes de recibir varias críticas.

Nicole y Cruz en la nieve.

NICOLE NEUMANN HABLÓ DE SU CUERPO TRAS HABER SIDO MAMÁ Y ESTALLARON LAS CRÍTICAS

Las seguidoras de Nicole Neumann le remarcaron indignadas que hay cosas más importantes que tener un cuerpo supuestamente perfecto.

“Opino que ya es hora de que te des cuenta de que no todo pasa por un cuerpo bonito, pero vos siempre te ocupaste de tu cuerpo y no de tu cerebro”, “Lo menos importante es tu cuerpo. Tenés un hijo que exponés a temperaturas extremas de frío, sin necesidad. Las madres normales, profesionales que trabajamos de sol a sol, no somos así”, “Eso del 90-60-90 atrasa mil años”, le dijeron.

Nicole fue criticada en Instagram.

