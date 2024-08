La posibilidad de que Tamara Pettinato accione legalmente contra El nueve tras haber sido separada temporalmente del panel de Bendita en medio del escándalo por la viralización de sus videos alcoholizada en Casa Rosada, tiene a mal traer a Beto Casella y las autoridades del canal.

En este sentido, Ángel de Brito ideó sobre la marcha en LAM una solución para llevar algo de paz a esa señal, y lo hizo involucrando a Susana Roccasalvo en una de sus explosivas declaraciones.

Beto Casella y Tamara Pettinato. (Foto: captura de Canal 9)

Todo comenzó cuando Jorge Rial reconoció que “la trascendencia que estaba tomando el tema de Tamara estaba afectando a Bendita” y que Beto, como un líder, “a veces tiene que tomar decisiones antipáticas”.

Leé más:

Qué dice el tarot: ¿Edith Hermida seguirá siendo amiga de Tamara Pettinato?

QUÉ SOLUCIÓN ACONSEJÓ YANINA LATORRE PARA TERMINAR CON LA DEMANDA DE TAMARA PETTINATO A BENDITA Y EL NUEVE

“Tamara Petinato no va a volver a Bendita y está quebrada esa relación”, señalo Ángel, en tanto que Yanina Latorre aseguró que “hay parte del canal que la quiso retener”. “Esta persona del canal me dijo que Tamara está está por bolo, y no tiene artísticamente un programa donde ponerla”, contó Santiago Riva Roy.

“Es que Beto no la quería más en Bendita”, agregó el panelista invitado. “Y está bien que no la quiera más y tiene derecho, como Rial alguna vez no lo quiso más a Ventura. El tema es que Beto se tiene que hacer cargo de eso”, aconsejó Yanina.

Susana Roccasalvo (Foto: captura el nueve)

“Que se la enchufen a Roccasalvo a Tamara Pettinato”, aconsejó Ángel de Brito. “El verdadero conflicto entre Tamara y Beto es porque Tamara nunca llamó a Beto. Tamara llama a los productores, pero nunca habla con Beto”, cerró Pepe Ochoa, el panelista “suricata”.

Leé más:

Tamara Pettinato habló sobre su futuro en Bendita y confirmó que iniciará acciones legales: el motivo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.