El fastidio de Laurita Fernández con Aptra por el desaire que le hizo en las nominaciones a los premios Martín Fierro 2024 fue total, y la conductora apeló a la ironía para manifestarlo.

“Somos el primer programa desnominado en la historia argentina, así que también es un premio”, arremetió Laurita tras el destrato de la la entidad que preside Luis Ventura.

El problema fue que ternaron en la categoría entretenimientos a Bienvenidos a Bordo, el ciclo que hacía en las tardes de eltrece, y no Bienvenidos a Ganar, el que hace en elnueve, cuando en un principio estaban los dos.

“Me dijeron que era porque tenían a la misma conductora, entonces no se podía. Pero bueno, no es la terna de conducción, era la de programa de entretenimiento. Fue un trabajo que hicimos rompiéndonos para tratar de hacer lo mejor posible”, protestó.

Laurita Fernández.

Al final, planteó: “¿Por qué no podría estar reconocido pese a tener a la misma conductora? Al revés. (…) No decir nada, también me parecía raro. Porque hablo por todo un equipo que de verdad lo habíamos vivido con alegría, creyendo que estábamos nominados”.

CÓMO REACCIONÓ LAURITA FERNÁNDEZ AL DESAIRE DE APTRA

“Yo voy a ir a la fiesta. Estamos nominados con Bienvenidos a Bordo como el año pasado. ¡Me veo con cero chance de que lo ganemos después de esto! Me voy a poner en pedo, si total no voy a subir a agradecer”, exclamó.

Laurita Fernández contra Aptra.

“Ahora me lo tomo con humor. Fue raro como, no desde el enojo sino desde triste, porque ayer el equipo técnico, el equipo artístico y de producción habíamos”, explicó en referencia a sus compañeros del prime time de elnueve.

De hecho, al ver un comunicado de la entidad que preside Luis Ventura donde se mantenía el show como candidato a la estatuilla, Laurita reveló lo que sucedió el jueves: “Bromeamos sobre eso y volvimos a festejar, me dieron flores”.

En ese punto contó que “habían puesto placas en los cortes felicitando a todos los nominados, a todos los programas, a todos los artistas”, pero que debieron descartar esa promoción”.