Este jueves en LAM, Ángel de Brito presentó un video captado por un vecino que se encontró con que un escándalo que se produjo en la vía pública con personal policial tenía como protagonista a María Eugenia Ritó, y la exvedette dio su versión de los hechos.

En el video se puede ver cómo la policía detuvo la camioneta blanca en la que circulaba la exvedette, que se bajó de la misma e increpó al personal de la Ciudad en la noche que transcurrió del sábado al domingo pasado.

María Eugenia (Foto: mariaeugeniarito - Instagram).

“Chocó su auto el sábado temprano y el domingo me llegaron unos videos y la información que me amplía esta persona es que estaba durmiendo y se levantó por los gritos que había en su calle”, observó Pepe Ochoa.

QUÉ PASÓ CON MARÍA EUGENIA RITÓ EN LA CALLE QUE PROVOCÓ LA INTERVENCIÓN POLICIAL

Ochoa agregó que la situación tuvo lugar en el microcentro. “Cuando esta persona empieza a mirar hacia afuera se da cuenta que empieza a reconocer y dice ‘¿Esa no es María Eugenia Ritó?’ y la filmó. Obviamente en los videos lo que se ve es a Ritó con el auto chocado”, agregó el panelista “suricata”.

Asimismo, Pepe señaló que Ritó no colisionó contra otro auto sino que “hizo una maniobra, chocó contra uno de esos basureros que están ahí parados, esos contenedores” y que la vedette se negó a presentar sus documentos y a hacerse un test de alcoholemia.

“Hablé con María Eugenia, que obviamente me desmiente todo, y me dijo ‘No pasó nada, fue una tontera’”. “Todo bien, no pasa nada. Tengo acá el auto en casa, todo tranquilo. Estamos bárbaros, no pasó nada. Un toquecito nada más y, bueno, como cualquier ser humano sobre la faz de la tierra”, se la escuchó decir a María Eugenia en el audio.

